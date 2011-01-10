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Доработка диплома
Пути стабилизации (улучшения) финансового состояния предприятия ооо «контур» Доработка диплома
1. Нужно поправить содержание т.е. 3 Главу она наполовину написана
Должна быть приближенна к этому
3. НАПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ФРУКТОВЫЙ РАЙ»
3.1 Мероприятия по стабилизации финансового состояния предприятия
3.2 Проект финансового плана предприятия
3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий
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