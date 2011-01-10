Доработка диплома

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Пути стабилизации (улучшения) финансового состояния предприятия ооо «контур» Доработка диплома

1. Нужно поправить содержание т.е. 3 Главу она наполовину написана

Должна быть приближенна к этому

3. НАПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ФРУКТОВЫЙ РАЙ»

3.1 Мероприятия по стабилизации финансового состояния предприятия

3.2 Проект финансового плана предприятия

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий

Это у нас диплом...

Цена и сроки?

14 лет назад
dipstarby
Дипстар 
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14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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