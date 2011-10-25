Доработка диплома

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Тема диплома:Экономическое обоснование разработки бизнес-плана на примере предприятия ООО Ногинский комбинат строительных изделий. Сделать на основании имеющихся данных в прикреплении, 1 и 2 глава изменить с использованием современной литературы 2007-2011 года.Основной упор на 3 часть с расчетами. Можно использовать данные с официального сайта Эстима керамоганит. Сроки 10 дней, антиплагиат не менее 70% Вся необходимая информация в прикреплении. Так же подготовить презентацию по диплому на 3 листа максимум.

14 лет назад
katrin2101
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ssslyubovsss
Ллл 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$80
10 дней
Исполнитель пропал, ничего не отвечает, очень разочарована, работа не выполнена, диплом горит просто...... Не работайте с ними!!!!!!!!

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ssslyubovsss
Ллл 
43 года
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад