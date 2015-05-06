Доработка диплома

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Закрыт2 заявки128 просмотров

в третьей главе надо рассчитать экономическую эффективность

более подробно во вложении. сам диплом пришлю исполнителю

срок 3-5 дней

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров