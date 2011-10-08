Доработка диплома по геодезии

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Закрыт1 заявка87 просмотров

Тема ПОДГОТОВКА ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВОГО ПЛАНА.

Методичку вышлю по требованию.

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров