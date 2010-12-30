Доработка диплома по педагогике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт6 заявок181 просмотр

Разработка методики формирования контрольно-оценочных умений у детей среднего школьго возраста в процессе физического воспитания - это тема дипломной

срок 2 дня

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров