Доработка диплома трудовое право.

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Закрыт1 заявка75 просмотров

в тексте дипломной работы преподаватель оставил замечания. Их надо исправить.

Срок 6 апреля вечер.

Если не успеваете в этот срок - напишите, за который успеете!

10 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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