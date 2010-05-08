Доработка дипломной по маркетингу-Салон красоты

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Завершен5 заявок223 просмотра

Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на примере Салона красоты «Лаура» (ООО «Сиромах»)

Написать введение,4 главу, заключение, внести изменения в случае необходимости в главы 2 и 3.

Сейчас общий объем 70.

Общий объем текста без учета приложений 100 страниц

Оформлять строго по методичке

данных по организации нет, выдумать

Оригинальность 85-100%

Срок 5 мая

оплата вебмани или сбербанк на выбор

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15 лет назад
seni4ka
Елена 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранные исполнители

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
Быстро, качественно, Спасибо.Рекомендую
Очередной проект плодотворного сотрудничества! Всем рекомендую Елену как очень порядочного и честного заказчика!
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 лет назад
altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад