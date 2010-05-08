Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Доработка дипломной по маркетингу-Салон красоты
Тема "Совершенствование маркетинговой деятельности на примере Салона красоты «Лаура» (ООО «Сиромах»)
Написать введение,4 главу, заключение, внести изменения в случае необходимости в главы 2 и 3.
Сейчас общий объем 70.
Общий объем текста без учета приложений 100 страниц
Оформлять строго по методичке
данных по организации нет, выдумать
Оригинальность 85-100%
Срок 5 мая
оплата вебмани или сбербанк на выбор
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