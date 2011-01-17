Доработка дипломной по педагоге

Дипломная работа по теме:

«Использование сохранных анализаторов при ориентировке в пространстве дошкольников с нарушениями зрения»

Содержание

Введение 3

Глава 1. Ориентировка в пространстве детей дошкольного возраста.

1.1. Развитие детей в дошкольном возрасте 6

1.2. Особенности развития дошкольников с нарушениями зрения 11

1.3. Особенности пространственной ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения 21

Глава 2. Изучение формирования навыков пространственной ориентировки у дошкольников.

2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента.

2.2. Обсуждение результатов экспериментального исследования.

Глава 3. Рекомендации по формированию навыков пространственной ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения.

Заключение.

Список использованных источников.

Высылаю вам первую часть (ее надо доделать) и план. Методичек нет,но напишу

> какие надо взять, они есть в интернете. Работа должна быть не менее 70 листов.

> После эксперементов должны быть графики обязательно. Список литературы не

> меньше 60 книг. Нужна еще презентация(если сможете). Детей для эксперементов

> берем из методичек. Методички: 1.Елена Подколзина. Пространственная

> ориентировка дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие. 2. Л.И.

> Фильчикова, М.Э. Бернадская, О. В. парамей. Нарушения зрения у детей раннего

> возраста. диагностика и коррекция. 3. Т. И. Нагаева. Нарушения зрения у

> дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. 4. Дружинина Л.А.

> Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими

> нарушения зрения.5. Дружинина Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия

> у дошкольников с нарушениями зрения.6. Дружинина Л.А. Занятия по развитию

> ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями зрения . Детей для

> эксперимента берем 5-6 ле