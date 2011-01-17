Диплом по гражд.праву. Тема: Виды договора хранения 1 глава нужна в четверг, 20.01
Доработка дипломной по педагоге
Дипломная работа по теме:
«Использование сохранных анализаторов при ориентировке в пространстве дошкольников с нарушениями зрения»
Содержание
Введение 3
Глава 1. Ориентировка в пространстве детей дошкольного возраста.
1.1. Развитие детей в дошкольном возрасте 6
1.2. Особенности развития дошкольников с нарушениями зрения 11
1.3. Особенности пространственной ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения 21
Глава 2. Изучение формирования навыков пространственной ориентировки у дошкольников.
2.1. Организация и проведение констатирующего эксперимента.
2.2. Обсуждение результатов экспериментального исследования.
Глава 3. Рекомендации по формированию навыков пространственной ориентировки у дошкольников с нарушениями зрения.
Заключение.
Список использованных источников.
Высылаю вам первую часть (ее надо доделать) и план. Методичек нет,но напишу
> какие надо взять, они есть в интернете. Работа должна быть не менее 70 листов.
> После эксперементов должны быть графики обязательно. Список литературы не
> меньше 60 книг. Нужна еще презентация(если сможете). Детей для эксперементов
> берем из методичек. Методички: 1.Елена Подколзина. Пространственная
> ориентировка дошкольников с нарушением зрения. Методическое пособие. 2. Л.И.
> Фильчикова, М.Э. Бернадская, О. В. парамей. Нарушения зрения у детей раннего
> возраста. диагностика и коррекция. 3. Т. И. Нагаева. Нарушения зрения у
> дошкольников. Развитие пространственной ориентировки. 4. Дружинина Л.А.
> Занятия по развитию социально-бытовой ориентировки с дошкольниками, имеющими
> нарушения зрения.5. Дружинина Л.А. Занятия по развитию зрительного восприятия
> у дошкольников с нарушениями зрения.6. Дружинина Л.А. Занятия по развитию
> ориентировки в пространстве у дошкольников с нарушениями зрения . Детей для
> эксперимента берем 5-6 ле
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Расчет статически неопределимой рамы. Есть методические указания с примером выполнения. В предложении, прошу указывать почту, куда выслать задание для ознакомления. Нужно сделать в течении 1 дня.Завершен14 лет назад
Число регистров памяти-4. Разрядность регистров-1 байт.Элементная база – ИС серии K155. Проанализировать возможность наращивания числа регистров и разрядность регистров. Рассчитать быстродействие и энергопотребление схемы. Рассмотреть влияние статического электричества на спроектированную схему и уменьшения ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Тема "Обзор общехозяйственной конъюнктуры Бразилии" (или Аргентины или Индии, на выбор) с 1999 по 2009 гг. Важные моменты: - данные в таблицах за 10 лет; ...Завершен14 лет назад
ВУЗ - МИРЭА Предмет - Программирование, Базы данных Тема работы: Средcтва ПO для пpoектирoвания электpoприводов PТC. Тема носит формальный характер, а суть задания - создать базу данных, содержащую ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется выполнить практическую часть (главы 2 и 3) к ВКР по экономике. Тема ВКР: "Анализ эффективности системы государственного регулирования торговой деятельности". На примере ООО "Игрос" – розничная ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Тема Московский союз потребительских обществ (МСПО): история его соз¬дания и значение для развития кооперации введение два пнкта заключение список литературы объем 12 стр.Закрыт14 лет назад
Тема: Использование методов прогнозирования в менеджменте Требования: объем: 20-25 листов, 3- главы 6 -7 параграфов, Введение 1- 1,5 страницы 1ая глава 2 параграфа 6 - 7 страниц, где в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
ТЕМА: управление затратами на предприятии. ГЛАВА1 теоритические основы управления затратами на предприятии 1.1 понятие и классификация затрат 1.2 методы управления затратами 1.3 роль и место управления затратами в систеиме ...Закрыт14 лет назад
В реферате рассмотреть следующие вопросы: 1. Дoкументальнaя оснoва сиcтемы мeнеджмeнта безoпасноcти пищeвой прoдукции. Хaрaктериcтика дoкументов. Управлeние дoкументацией. 2. По ГОСТ Р ИСO 9000:20001 "Сиcтемы менeджментa кaчеcтва. Oснoвные пoложeния ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад