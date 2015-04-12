Доработка дипломной работы

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Закрыт1 заявка96 просмотров

Есть готовая дипломная работа на русском языке "Деловой этикет в письменном и устном обращении на материале английского языка". Требуется исправить замечания руководителя дипломной работы. Детали в личной переписке.

10 лет назад
gulnur_diarova
Гульнур 
34 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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