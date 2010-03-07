Текст во вложенном файле требуется сделать КР к 09.03.2010 работы не много, так что успеете тему нужно выбрать произвольную (естественно про обогащение урана и подобные вещи писать не стоит) например про машины, ну ...
Доработка курсового таможенное дело
Тема Виды административных правонарушений в сфере таможенной деятельности
нужно сделать анализ допустим виды противонорушений такие то статья такая то предусматривает наказания такие то нужно пройтись по всем статьям в курсовой
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