Доработка курсового таможенное дело

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Завершен1 заявка93 просмотра

Тема Виды административных правонарушений в сфере таможенной деятельности

нужно сделать анализ допустим виды противонорушений такие то статья такая то предусматривает наказания такие то нужно пройтись по всем статьям в курсовой

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Срок сегодня 6,03 до 19,00 мск

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15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
С Еленой работой одно удовольствие 100 балов поставить будет мало Очень трудолюбива и исполнительна Молодец! Работаем дальше.
Приятно работать с Надеждой! Прекрасный заказчик- побольше бы таких))) Серьезно подходит к сотрудничеству, четко ставит задачу, своевременно производит оплату Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад