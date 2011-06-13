Доработка курсовой по рекламе

Нужно доработать согласно комментариям в файле. Оригинальность по advego plagiatus требовалась от 70% Сейчас же она 47%

Срок сегодня до 22:00 по мск или укажите свой срок.

Файл http://narod.ru/disk/15958716001/курсоваяII.doc.html