Курсовой проект расчет главной пары ведущего моста автомобиля газ 3307 , материалы по ссылке http://help-s.ru/files/JCb06nX Жду заявок, срок 2 недели
Доработка в курсовой работе по информатике
Есть курсовая скан работы в приложении с замечания преподователя, электронную версию для доработки вышлю отдельно
срок 1 день
цена от вас
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