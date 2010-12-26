Доработка в курсовой работе по информатике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки137 просмотров

Есть курсовая скан работы в приложении с замечания преподователя, электронную версию для доработки вышлю отдельно

срок 1 день

цена от вас

14 лет назад
Umiko
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$13
1 день
Огромное спасибо Сергею за работу! все выполнено качественно и в срок! Обязательно будем работать дальше.
Марина - хороший, деловой человек, работал с ней над небольшим проектом. Задание конкретное, все оплачено в срок и в полном объеме. Буду рад новым заданиям от нее.

Заявки фрилансеров

softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад