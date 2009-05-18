Две курсовых на C++ и Delphi

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт5 заявок247 просмотров

Задания (общие, подробности по оформлению есть отдельно) в аттаче. В каждом случае нужна сама программа+пояснительная к курсовому в соответствии с требованиями.

Можно сразу обе, можно по одной. Пояснительные - обязательно, предложения написать отдельно программу не рассматриваются.

Бюджет по C++ до 600 руб, по Delphi - до 500р.

Называйте свои цены и сроки для каждой из работ.

Delphi
16 лет назад
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Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва

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