Две курсовых на C++ и Delphi

Задания (общие, подробности по оформлению есть отдельно) в аттаче. В каждом случае нужна сама программа+пояснительная к курсовому в соответствии с требованиями.

Можно сразу обе, можно по одной. Пояснительные - обязательно, предложения написать отдельно программу не рассматриваются.

Бюджет по C++ до 600 руб, по Delphi - до 500р.

Называйте свои цены и сроки для каждой из работ.