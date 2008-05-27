Две небольшие задачи на Turbo Pascal 7.0

Прежде всего, сразу скажу, интересует исполнение только на Turbo Pascal 7.0, тот самый, досовский паскаль. Варианты Си, Дельфи и прочие не рассматриваются.

Теперь по поводу того что нужно. Есть две задачи, довольно простые но обьёмные, связанные с графикой.

1. Сделать вывод нормали для конуса

2. Сделать тень от источника света на конусе

Обьяснить подробнее трудно, зато у меня есть пример готовых таких задач, только место конуса - цилидр и сделаны они на СИ.. В приложение, к сожалению не влезло, вот прямой линк: http://cvcv.ru/prim.zip

Срок до вторника, т.е. завтра целый день. Только надо договориться сейчас, поэтому желающие плз сразу стучите в аську 511014

Ах, да, оплата 25 вмз