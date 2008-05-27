Необходим(ы) человек (люди), которые довольно часто будут помогать решать примеры по вышки из тем (аналитическая геометрия, частные производные, интеграллы). Высокая скорость выполнения является основным преимуществом. Связь только через icq 418115
Две небольшие задачи на Turbo Pascal 7.0
Прежде всего, сразу скажу, интересует исполнение только на Turbo Pascal 7.0, тот самый, досовский паскаль. Варианты Си, Дельфи и прочие не рассматриваются.
Теперь по поводу того что нужно. Есть две задачи, довольно простые но обьёмные, связанные с графикой.
1. Сделать вывод нормали для конуса
2. Сделать тень от источника света на конусе
Обьяснить подробнее трудно, зато у меня есть пример готовых таких задач, только место конуса - цилидр и сделаны они на СИ.. В приложение, к сожалению не влезло, вот прямой линк: http://cvcv.ru/prim.zip
Срок до вторника, т.е. завтра целый день. Только надо договориться сейчас, поэтому желающие плз сразу стучите в аську 511014
Ах, да, оплата 25 вмз
Выбранный исполнитель
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