Экология

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Закрыт11 заявок181 просмотр

Загрязнение мирового океана тяжелыми металлами

объем 20 стр

шрифт times new roman 14

междустрочный интервал 1.5

не менее 5 источников кроме интернета

сноски на источники в тексте

срок сдачи: 24. 12.10

14 лет назад
studentmgsu
Дмитрий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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