Экология+материаловедение, реферат

Нужно выполнить три реферативные работы по следующим предметам: - орг. проектирование - ком. ценообразование - управление качеством. Подробная информация во вложении. Писать строго в соответствии с планом. Срок - 29 января в течение дня. Стоимость 1000 рублей за все ...