Экономика предприятия. Реферат и расчетное задание

Только 10 балов. Потому что: а) С оплатой все очень быстро; б) Заказчик полностью адекватный С Сергеем приятно работать, т.к. очень быстро обсудились все детали и быстро решились все вопросы. Поэтому рекомендую всем, а сам готов выполнить другие интересные проекты Сергея.