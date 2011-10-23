Экономика предприятия. Реферат и расчетное задание

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Завершен5 заявок189 просмотров

Необходимо выполнить контрольную работу по дисциплине "Экономика предприятия" по двум вариантам (3 и 4). Плюс расчетное задание, желательно сделать подробно :) Всё в файлах!

14 лет назад
ant1
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$60
3 дня
Все задания сделал на отлично и в короткие сроки - за что спасибо!
Только 10 балов. Потому что: а) С оплатой все очень быстро; б) Заказчик полностью адекватный С Сергеем приятно работать, т.к. очень быстро обсудились все детали и быстро решились все вопросы. Поэтому рекомендую всем, а сам готов выполнить другие интересные проекты Сергея.

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Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад