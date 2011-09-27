нужен ГОТОВЫЙ диплом 80 стр. "Антикризисное управление в регионе ..." работа по любому региону
Элективный курс по математике
Здравствуйте, дорогие фрилансеры.
Необходимо разработать «Элективный курс. Уравнения степени выше второй.»
Занятия должны быть различными по форме их проведения. Одно из занятий должно содержать проектную деятельность учащихся. Примерное количество часов на весь курс - около 20-25 часов. Необходимы ссылки на литературу.
Срок 4 дня.
Меня интересует цена за работу.
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