Эссе и презентация по социологии управления

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Завершен5 заявок151 просмотр

по предмету " Социология управления" нужно написать ессе( объем 3-5 стр.) и сделать презентацию (5-7 слайдов) на тему " Социология управления и социальный порядок"

срок 2 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$22
7 дней
Как всегда все отлично.
Как всегда,сотрудничество на "5"!!!

Заявки фрилансеров

Onli-ok
52 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад