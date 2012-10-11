Тема: Анализ доходов, расходов и финансовых результатов деятельности организации Содержание Введение 1. Теоретические основы учета и анализа финансовых результатов 1.1. Понятие ...
Эссе и презентация по социологии управления
по предмету " Социология управления" нужно написать ессе( объем 3-5 стр.) и сделать презентацию (5-7 слайдов) на тему " Социология управления и социальный порядок"
срок 2 октября
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