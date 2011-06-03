Эссе по дисциплине "Рынок ценных бумаг", на тему "Разновидности обыкновенных акций в международной практике". Эссе должно содержаться не менее трех «я считаю, во-первых,… во-вторых,… в третьих…» В конце работы делается вывод, можно прогноз, в котором чётко обозначены собственные позиции автора. Цитировать других авторов можно, но умеренно и к случаю. Объем работы 2-3 листа.