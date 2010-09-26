Эссе по информационным системам

$7
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки155 просмотров
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Написать эссе на 3-5 страниц по теории систем до 3 часов дня понедельника, темы:

1.бухгалтерские информационные системы: назначение и основные возможности

2.основные принципы построения систем автоматизации в бухгалтерском учете

3.классификация бухгалтерских ИС особенности каждого класса

4.информационно-аналитические сиистемы:назначение и основные возможности

5.информационные системы экономического анализа: назначение и основные возможности

6.статистические информационные системы:назначение и основные возможности

7.информационные системы рынка ценных бумаг:назначение и основные возможности

Главное чтобы текст был написан по делу.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$7
1 день
Спасибо, за оперативно выполненное эссе и терпение за небольшую задержку с оплатой с моей стороны.
Спасиибо, за доверие, буду рада новому сотрудничеству.