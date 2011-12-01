Понятие денежного оборота и его роль 30-35 страниц Нужен план для утверждения
Эссе по истории
Доброе время суток. требуется написание эссе по истории по одной из следующих тем:
1. Загадки сталинского режима (спорные вопросы биографии Сталина).
2. Тоталитарные режимы Сталина и Гитлера: сравнительная характеристика
3. Номенклатура в СССР: этапы становления и дальнейшая судьба
4. Внешняя политика СССР в 1945-1991 гг.: можно ли ее считать имперской?
5. «Перестройка» Горбачева: соотношение целей и результатов.
6. Был ли неизбежен распад Советского Союза?
Объем от 2000 до 3000 слов. Сроки поджимают, первоначальную версию уже нужно сдать 31 октября.
PS не забудьте указать в заявке стоимость работы
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