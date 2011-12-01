Доброе время суток. требуется написание эссе по истории по одной из следующих тем:

1. Загадки сталинского режима (спорные вопросы биографии Сталина).

2. Тоталитарные режимы Сталина и Гитлера: сравнительная характеристика

3. Номенклатура в СССР: этапы становления и дальнейшая судьба

4. Внешняя политика СССР в 1945-1991 гг.: можно ли ее считать имперской?

5. «Перестройка» Горбачева: соотношение целей и результатов.

6. Был ли неизбежен распад Советского Союза?

Объем от 2000 до 3000 слов. Сроки поджимают, первоначальную версию уже нужно сдать 31 октября.

PS не забудьте указать в заявке стоимость работы