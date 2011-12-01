Эссе по истории

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен8 заявок236 просмотров

Доброе время суток. требуется написание эссе по истории по одной из следующих тем:

1. Загадки сталинского режима (спорные вопросы биографии Сталина).

2. Тоталитарные режимы Сталина и Гитлера: сравнительная характеристика

3. Номенклатура в СССР: этапы становления и дальнейшая судьба

4. Внешняя политика СССР в 1945-1991 гг.: можно ли ее считать имперской?

5. «Перестройка» Горбачева: соотношение целей и результатов.

6. Был ли неизбежен распад Советского Союза?

Объем от 2000 до 3000 слов. Сроки поджимают, первоначальную версию уже нужно сдать 31 октября.

PS не забудьте указать в заявке стоимость работы

14 лет назад
OgnezvezD
Леонид 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Все сделано было в срок. Работа была зачтена, нареканий нет. Большое спасибо Евгении.
Леонид - порядочный и честный Заказчик, рекомендую все фрилансерам для сотрудничества. Спасибо за интересный проект!

Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад