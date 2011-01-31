Финансы, разработка фин. плана

$50
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Закрыт2 заявки120 просмотров

Тема: Разработка финансового плана для частной медицинской клиники.

есть методическое пособие.

срок 5 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров