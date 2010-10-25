Финансовый менедмент

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен8 заявок170 просмотров
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Нужно написать ответы на вопросы по финансовому менеджменту. Объем ответов 1-3 странички не больше, желательно минимум, но по делу, как можно меньше воды. Цена пятьдесят рублей вопрос. Оплата по частям, за определенное колличество вопросов. Срок пять-семь дней.

13 лет назад
alexh74
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
127 отзывов
Выбранный исполнитель
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Марина оперативно подготовила ответы на госэкзамен по финменеджменту, люди успешно его сдали, качеством ответов на вопросы очень довольны!
Александр - знающий и грамотный заказчик! Четкое задание + постоянная связь + моментальная оплата = плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество! Рекомендую!!!
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