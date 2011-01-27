Физика, подготовка научного текста

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт4 заявки140 просмотров

Необходим специалист, умеющий подготовить научный текст, знающий физику или методику преподавания физики.

Текст не очень сложный.

Указывайте ваши знания и опыт работы в этой области.

Оставляйте сразу mail.

200 руб./стр. А4

14 лет назад
CTV
59 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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