Глава диплома по педагогике

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2. Особенности восприятия младших школьников

пункты придумать спамостоятельно

в главе должно быть: проанализирована учебная литература родного края (Алтайский край)

в сравнении - принципы анализа, виды работ (Кубасова, Соловейчик)

проанализировать сказку о зайце и легенду о зайце

Тема диплома в целом: Алтайские сказки и легенды

цена 1000 руб.

срок выполнения: 30.01

14 лет назад
analitik-barn
Владимир 
43 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
4 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад