Глава диплома сегодня к 22

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Закрыт2 заявки163 просмотра

Нужна первая глава диплома к 22 часам, сегодня. Тема: Оценка социальных и экономических последствий от трудовой иммиграции в США

План главы:

1 Глава: ?

- Современные миграционные потоки в США

- Исследования и модели по которым оценивают последствия иммиграции в США

12 лет назад
vedana520
Оксана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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