Глава диплома сегодня к 22

Нужна первая глава диплома к 22 часам, сегодня. Тема: Оценка социальных и экономических последствий от трудовой иммиграции в США

План главы:

1 Глава: ?

- Современные миграционные потоки в США

- Исследования и модели по которым оценивают последствия иммиграции в США