Ищем авторов для выполнения работ и решения задач, имеющих соответствующие знания по различным дисциплинам: Статистика, экономика, эконометрика, методы оптимальных решений и другие. Будем сотрудничать с ответственными авторами, заинтересованными и готовыми к работе в ...
Гос. и мун. финансы.
Найти данные по РФ за 2013 год с указанием источника, произвести несложные математические расчеты, дополнительно оформить наглядно 1-2 показателя (график/таблица). Сделать выводы (!) не менее 700 знаков (без пробелов).
См. приложение.
Срок до 28.08.2014
Оплата по факту, яндекс-деньги.
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