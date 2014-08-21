Гос. и мун. финансы.

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Завершен1 заявка145 просмотров

Найти данные по РФ за 2013 год с указанием источника, произвести несложные математические расчеты, дополнительно оформить наглядно 1-2 показателя (график/таблица). Сделать выводы (!) не менее 700 знаков (без пробелов).

См. приложение.

Срок до 28.08.2014

Оплата по факту, яндекс-деньги.

11 лет назад
gant
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$10
2 дня
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Поразила скорость оплаты!))

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stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
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