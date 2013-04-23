мне нужна курсовая работа на тему "Государственная власть. принцип разделения властей" по специальности таможенное дело(1 курс). все весьма стандартно, ничего такого уникального не требуется, можно без титульника....единственное- орфография,пунктуация должна соответствовать. что касается объема, то работа небольшая (20-25 страниц). по поводу стоимости рассмотрю ваши варианты