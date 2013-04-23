Привет! Нужно сделать дипломную работу - Название диплома: Внедрение предложений по уменьшению удельного расхода дизельного топлива при изменении надува воздуха на тепловоза. Локомотивы предпочтительней 2ТЭ116, с индексами «К» или «У», а вообще не столь ...
Государственная власть. принцип разделения властей
мне нужна курсовая работа на тему "Государственная власть. принцип разделения властей" по специальности таможенное дело(1 курс). все весьма стандартно, ничего такого уникального не требуется, можно без титульника....единственное- орфография,пунктуация должна соответствовать. что касается объема, то работа небольшая (20-25 страниц). по поводу стоимости рассмотрю ваши варианты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Эссе на 2000 слов на одну из следующих тем по выбору: 1. Metaphysical poets’ view on the world and life. 2. Humanism of John Milton’s “Paradise Lost “. 3. The spirit of ...Завершен12 лет назад
- $15
Тема: Бух.баланс Введение 1 стр (цель, задачи) 1. 2. 3. Заключение- 1 стр. выводы Список литературы -10 источников не старше 2008 г. Приложения (можно) ...Завершен12 лет назад
Тема Дипломная работа MBA по маркетингу. Тема и пример компании на выбор автора! Предмет работы Маркетинг Тип работы Диплом MBA Объем работы 70-80 Шрифт 12 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Предмет: Экономика Тема:Роль налоговой системы в развитии малого и среднего предпринимательства (на примере Республики Казахстан) Требования к работе:Уже есть план работы по которому надо писать. Антиплагиат не меньше 80%. 70 стр ...Завершен12 лет назад
Дипломный проект ПГС МГСУ нужно доделать каждый раздел. Каждый раздел не доделан на 20 % Срок - 20 днейРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте,не могли бы вы помочь с написанием бакалаврской работы по биотехнологии на тему"Производство солода для пивоваренной промышленности".Учусь в НГТУ ,специальность биотехнология.Работа должна включать теоретическую часть,где должно быть много химии и биохимии.Так же технологию производства ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Написание дипломной работы по экономике на тему "Методы оценки кредитоспособности организации" Срок выполнения 5 дней. Есть данные к практической части и методичка. Вышлю при заинтересованности.Завершен12 лет назад
Необходимо написать интересную дипломную работу на тему: Совершенствование процедур принятия решений в процессе управления организации (на примере…). Страниц 100-120. При сборе материалов, необходимых для написания дипломной работы, основными источниками сведений являются ...Закрыт12 лет назад