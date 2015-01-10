Информационные технологии

все требования во вложении АП 75% срок 20.01 сумму пишите в рублях
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курсовой проект на тему: Решение задачи кластерного анализа с помощью пакета (какого-либо)
если приводится пример, то камчатский край или петропавловк-камчатский
к работе необходимы материалы выполнения задачи и презентация
прилагаю правила оформления
срок 10.01.2015
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