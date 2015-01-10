Информационные технологии

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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка145 просмотров
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курсовой проект на тему: Решение задачи кластерного анализа с помощью пакета (какого-либо)

если приводится пример, то камчатский край или петропавловк-камчатский

к работе необходимы материалы выполнения задачи и презентация

прилагаю правила оформления

срок 10.01.2015

9 лет назад
Loranda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад