Информационные технологии. Эссе.

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Эссе по теме: "Возможна ли эффективная работа HR подразделений без автоматизации?". 1-2 стр.

13 лет назад
clk600
Макс 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$8
2 дня
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