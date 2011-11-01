Информационные технологии в гостиничном предприят.

Контрольная работа, которая состоит из 2 заданий

1. реферат на тему Система управления питанием Libra F&B

2.

Вариант 5

Используя приведенные информационно – поисковые системы гостиниц найти:

• Гостиницу в Бонне для участников семинара по туризму.

• Номера одноместные - один более высокого статуса.

• Стоимость не ограничена, но в пределах допустимых норм.

wwwrus.100hotels.ru – бронирование on- line, есть англ. язык, бесплатно, есть отказ от бронирования. Компания Nota bene. Тарифы ниже, чем rack rates.

www.Horse21 - бронирование on line. Представительство Hors BV - компания «М1 диалог». Тарифы ниже, чем rack rates.

www.hotels.com - европейский портал бронирования on- line.

www.hoteldscounts.com - европейский портал бронирования on- line.

www.All-hotels.ru - бронирование on- line. Есть «Все для отелей и ресторанов».

www.ukraine-hotel.com - бронирование в Киеве.

www.All-hotels.com.ua - бронирование по Украине.

www.innov.ru - бронирование в Нижнем Новгороде.

www.sevpalmira.spb.ru - бронирование в С. Петербурге.

www.bereg.ru – описание гостиниц Москвы. Очень мало.

www.moscow- hotel-russia.com – справки.

www.gaomoskva.ru - отели Москвы. Создано Правительством Москвы в 1994 г.

Оформление по ГОСТУ

Реферат вступление, заключение, список литературы, и тд, соблюдение полей по госту