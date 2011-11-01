Курсовик по Основам социального прогнозирования. Обязательно практическая часть. Темы на выбор (оптимально вторая тема): - История создания и деятельности Римского клуба. - Моделирование как метод прогнозирования. ...
Информационные технологии в гостиничном предприят.
Контрольная работа, которая состоит из 2 заданий
1. реферат на тему Система управления питанием Libra F&B
2.
Вариант 5
Используя приведенные информационно – поисковые системы гостиниц найти:
• Гостиницу в Бонне для участников семинара по туризму.
• Номера одноместные - один более высокого статуса.
• Стоимость не ограничена, но в пределах допустимых норм.
wwwrus.100hotels.ru – бронирование on- line, есть англ. язык, бесплатно, есть отказ от бронирования. Компания Nota bene. Тарифы ниже, чем rack rates.
www.Horse21 - бронирование on line. Представительство Hors BV - компания «М1 диалог». Тарифы ниже, чем rack rates.
www.hotels.com - европейский портал бронирования on- line.
www.hoteldscounts.com - европейский портал бронирования on- line.
www.All-hotels.ru - бронирование on- line. Есть «Все для отелей и ресторанов».
www.ukraine-hotel.com - бронирование в Киеве.
www.All-hotels.com.ua - бронирование по Украине.
www.innov.ru - бронирование в Нижнем Новгороде.
www.sevpalmira.spb.ru - бронирование в С. Петербурге.
www.bereg.ru – описание гостиниц Москвы. Очень мало.
www.moscow- hotel-russia.com – справки.
www.gaomoskva.ru - отели Москвы. Создано Правительством Москвы в 1994 г.
Оформление по ГОСТУ
Реферат вступление, заключение, список литературы, и тд, соблюдение полей по госту
Выбранный исполнитель
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