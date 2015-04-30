Требует сделать обзор литературы по буферным устройствам мостовых кранов за 40 лет. В работе должно быть: 1. История создания и развития мостовых кранов 2. Краткая конструкция мостовых кранов 3. Приборы безопасности ...
Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса
Заказ №6453 Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса
Тип: дипломная работа
Тема: "Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса, с. Верхние Татышлы"
Кол-во: _____________40стр_______________
Уникальность:_______ 80%________________
Язык написания______рус._________________
Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес
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