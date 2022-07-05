Ищу кто может сделать курсовую работу , игра Сапер в С++ Builders

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Закрыт2 заявки493 просмотра

Полное описание и скрины в курсовой и само приложение записать на диск, по цене думаю договоримся.

3 года назад
guest_16585807739164
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
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Никита
 
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