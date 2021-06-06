Исправить замечания в ВКР по земельно-имущественным отношениям

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Здравствуйте. Необходимо внести правки в дипломную работу по земельно-имущественным отношениям на тему "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ

УСЛОВИЯХ"

Замечания по дипломной:

Итогом второй главы должна быть рыночная стоимость объекта российскими и зарубежными методиками, с выявлением особенностей и оптимизацией российской методики под зарубежный стандарт.

Стоимость работы - 6000 рублей. Расчет на карту либо электронный кошелек по итогу проверки в институте.

4 года назад
abzalowamadina
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