Исправить замечания в ВКР по земельно-имущественным отношениям

Здравствуйте. Необходимо внести правки в дипломную работу по земельно-имущественным отношениям на тему "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ

УСЛОВИЯХ"

Замечания по дипломной:

Итогом второй главы должна быть рыночная стоимость объекта российскими и зарубежными методиками, с выявлением особенностей и оптимизацией российской методики под зарубежный стандарт.

Стоимость работы - 6000 рублей. Расчет на карту либо электронный кошелек по итогу проверки в институте.