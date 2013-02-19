Из статьи на английском сделать реферат на русском

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен11 заявок274 просмотра
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Просто среферировать выведя основные мысли и суть работы

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срок 4 дня

статья прикреплена

11 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$30
4 дня
Оксана отлично справилась с работой. Рекомендую!
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!