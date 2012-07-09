Кандидатская диссертация по хирургии

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Закрыт2 заявки167 просмотров

Требуется написать диссертацию по хирургии, срок полгода, для начал три статьи для публикации. Более подробно кандидатам.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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