Компьютерная схемотехника

Мне необходимо выполнить дипломный проект на тему- "Информационная система автосервиса". Данная работа должна быть выполнена в MS Access 2003 и включать приложение на Visual basic. В программе должны быть реализованы функции сбора статистики по клиентам ...
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