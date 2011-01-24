Требуется сделать 3 работы по антикризисному управлению: 1. Эссе (Объем эссе — 2—3 страницы формата А4 (12 кегль, интервал 1,5) Тема "Практика отечественных подходов к антикризисному регулированию." 2. Case Study. Задание: ...
Конфликтология
Требуется
1. Сформулируйте перечень рекомендаций своему руководителю под девизом: «Руководитель, не становись стрессодателем!».
2. Группа американских исследователей в канун Хэллоуина наблюдала за 1352 детьми, ходившими по домам с традиционным: «Угости, а не то подшутим». Когда дети поодиночке или группой подходили к одному из 127 домов в разных частях города, экспериментаторы приветливо приглашали их в дом и предлагали каждому взять по одной шоколадке. После этого исследователи выходили в другую комнату и скрыто наблюдали за детьми. В итоге был зафиксирован следующий результат: дети в группе были в два с лишним раза более склонны схватить еще одну шоколадку сверх разрешенной, чем те, кто заходил поодиночке.
Вопрос
Объясните, какую особенность группового поведения подтвердил данный эксперимент?
3. Написать контрольную письменную работу по теме "Способы регулирования конфликтов."
Контрольное письменное задание выполняется в виде реферативной, либо аналитической работы. Объем письменной работы должен составлять 20—25 страниц.
В работе обязательно приводится список использованной литературы (включая статьи из периодических изданий) и перечень использованных ресурсов Интернета.
Текст работы должен быть выполнен в текстовом редакторе Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, соблюдая следующие размеры полей: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Структура письменной работы:
титульный лист с указанием избранной темы, фамилии и инициалов студента (1-я страница);
оглавление (2-я страница);
введение, где формулируется цель и задачи работы, дается общая характеристика содержания темы;
основная часть (2—3 вопроса), в которой излагается содержание работы;
заключение, где систематизирована информация, изложенная в основной части, и представлена авторская позиция, которая соотносится с целью контрольной работы и ее конкретными задачами, сформулированными во введении (предпоследняя страница);
список используемой литературы, включающий не менее 5 источников (последняя страница текста контрольной работы).
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