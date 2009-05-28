Контрольная на С++

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Закрыт9 заявок224 просмотра

Здравствуйте уважаемые фрилансеры.

ТЗ в аттаче.

От вас требуется цена и сроки!

16 лет назад
ChasM_I
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Undisk
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

Undisk
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 лет назад

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