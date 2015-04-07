Контрольной работа по бизнес-аналитике

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Заказ №6235. Контрольной работа по бизнес-аналитике

Тип: контрольная работа

Тема: "БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ"

Специализация: Бизнес-информатика

Есть методические материалы.

10 лет назад
workbest
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Была
7 лет назад

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