Коррекция курсовой по психологии

"особенности формирования мотивации лидерства в учебной деятельности".

исследование в МОУ ДОД,

15 человек от 9 до 13 лет.

50 листов вместе с исследованием. срок 25-26 декабря

Есть курсовая на эту тему, только в исследовании возрастная группа другая. Курсовую вышлю автору-исполнителю, который примет заказ.