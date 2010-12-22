Коррекция курсовой по психологии

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Закрыт3 заявки121 просмотр

"особенности формирования мотивации лидерства в учебной деятельности".

исследование в МОУ ДОД,

15 человек от 9 до 13 лет.

50 листов вместе с исследованием. срок 25-26 декабря

Есть курсовая на эту тему, только в исследовании возрастная группа другая. Курсовую вышлю автору-исполнителю, который примет заказ.

14 лет назад
Bety888
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров