Требуется написание курсовой работы по предмету: "Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятия" на тему: "Анализ розничного и оптового товарооборота" План: Введение ...
КР по государственному и муниципальному управлению
Требуется написание курсовой по предмету "Система ГМУ" (будет, конечно лучше, если у Вас есть готовая работа)
тема любая, НО связанная с инновациями (например, инновации в стратегическом планировании муниципального образования)
структура работы: 3 главы, в 1 и 2 главе по 3 пункта, в 3 - 2 пункта.
Срок - до 10.01.2011
Заявки фрилансеров
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