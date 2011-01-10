КР по государственному и муниципальному управлению

Требуется написание курсовой по предмету "Система ГМУ" (будет, конечно лучше, если у Вас есть готовая работа)

тема любая, НО связанная с инновациями (например, инновации в стратегическом планировании муниципального образования)

структура работы: 3 главы, в 1 и 2 главе по 3 пункта, в 3 - 2 пункта.

Срок - до 10.01.2011