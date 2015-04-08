Куросовая. экономика строительства.

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Куросовая. экономика строительства."Производственная программа годового плана строительной организации". до 22 апреля,40 стр.методички нет,есть аналогичная работа другого варианта. в той работе все есть,просто практика,теорию думаю с той работы можно вставить.4 вариант, экономика строительства.нужно чтобы была оформлена была как курсовая

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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