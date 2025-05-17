Курсова

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Открыт4 заявки55 просмотров

Треба написати курсову на тему Відтворення українською мовою національно-маркованих одиниць, що зображають політичний устрій США. на 35 сторінок без змісту з двома розділами. До кінця для

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Написание курсовых работ
2 дня назад
Маша
 
22 года
3 года в сервисе
Была
день назад

Выбранный исполнитель

Kariuk2025
Ростислав 
25 лет
5 дней в сервисе
Был
час назад
2 дня назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Ростислав
 
23 года
4 часа в сервисе
Был
12 минут назад
4 часа назад
Василий
 
24 года
23 дня в сервисе
онлайн
2 дня назад
Вадим
 
39 лет
8 дней в сервисе
онлайн
2 дня назад
Kariuk2025
Ростислав 
25 лет
5 дней в сервисе
Был
час назад
2 дня назад