Курсова "Ідентифікація та математичне моделювання об’єктів автоматиза"

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Закрыт2 заявки490 просмотров

Тема "Створення та дослідження математичної моделі типового об’єкта нафтової та газової

промисловості"

на 20 сторінок

Приклад виконання прикріпив

4 года назад
guest_16221345405512
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