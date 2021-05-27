Здравствуйте. кто сможет в пределах адекватных цен/качество написать дипломную работу ? Тему я бы хотел номер 2 из списка, или если это принципиален, можем другую выбрать. ...
Курсова "Ідентифікація та математичне моделювання об’єктів автоматиза"
Тема "Створення та дослідження математичної моделі типового об’єкта нафтової та газової
промисловості"
на 20 сторінок
Приклад виконання прикріпив
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