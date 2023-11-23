Курсова по по фінансовому обліку

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Курсова робота на тему: "Стан та шляхи удосконалення обліку зносу необоротних активів"
Фермерське господарство  "Долина сонця"
40 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 30.11

месяц назад
Валентин
26 летУкраина
месяц в сервисе
Был
19 дней назад
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