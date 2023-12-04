Курсова по технологіям управління

$20
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Курсова робота на тему: "Розробка системи функціонування бухгалтерії на різних підприємствах"
Предмет "Технологiї управління ІТ-проектами"
25-30 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 10.12

16 дней назад
Ольга
26 летУкраина
18 дней в сервисе
Была
16 дней назад
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