Курсова по технологіям управління

Курсова робота на тему: "Семантико-концептуальний параметр термінології охорони навколишнього середовища в німецькій мові" Методички немає до 30 сторінок Унікальність: 60% Строки: 8.12
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Курсова робота на тему: "Розробка системи функціонування бухгалтерії на різних підприємствах"
Предмет "Технологiї управління ІТ-проектами"
25-30 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 10.12
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