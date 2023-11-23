Курсова по електромеханіці

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыОткрыт4 заявки27 просмотров
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Курсовий проект на тему: "Спроектувати регульований трифазний випрямляч з нульовим виводом"
30 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 1.12

месяц назад
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