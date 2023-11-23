Курсова по електромеханіці

Вітаю!Курсову на вівторок? Завірюха не дала можливості приїхати вчасно додому щоб виконати роботу(30-40 сторінокЗ предмету біобезпека в авіаціїТреба написати про види бруцел (бруцельоз), чим небезпечні страшні, можна медичну термінологію і як убезпечитись в авіації.
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Курсовий проект на тему: "Спроектувати регульований трифазний випрямляч з нульовим виводом"
30 сторінок
Унікальність: 70%
Строки: 1.12
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