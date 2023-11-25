Курсова робота по українській мові

Вітаю!Курсову на вівторок? Завірюха не дала можливості приїхати вчасно додому щоб виконати роботу(30-40 сторінокЗ предмету біобезпека в авіаціїТреба написати про види бруцел (бруцельоз), чим небезпечні страшні, можна медичну термінологію і як убезпечитись в авіації.