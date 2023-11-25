Курсова робота по українській мові

Потрібен автор Курсова робота на тему: "1 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО ТА ЗМІННОГО СТРУМУ,2 РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ З ДЖЕРЕЛОМ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОЇ Е.Р.С.,РОЗРАХУНОК ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ" 25-30 сторінок Унікальність: 70% Строки: 15.12
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Курсова робота з сучасної української мови на тему: «Комунікативні вади багатослів’я та марнослів’я в науковому викладі (на прикладі фахових текстів)»
25 сторінок,
теоретична і практична частина
Унікальність: 70%
Строки: 5.12
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