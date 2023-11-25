Курсова робота по українській мові

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Курсова робота з сучасної української мови на тему: «Комунікативні вади багатослів’я та марнослів’я в науковому викладі (на прикладі фахових текстів)»

25 сторінок,

теоретична і практична частина

Унікальність: 70%

Строки: 5.12

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